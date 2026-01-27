Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’190 0.4%  SPI 18’260 0.4%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’927 0.0%  Euro 0.9223 -0.1%  EStoxx50 5’969 0.2%  Gold 5’080 1.4%  Bitcoin 68’508 -0.2%  Dollar 0.7778 0.1%  Öl 65.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen
CKW-Aktie: Luzerner Regierungsrat prüft Verkauf der CKW-Beteiligung
Siegfried-Aktie: Kauf neuer Produktionsstandorte in den USA und in Australien
BCJ-Aktie: BC Jura kommt nicht an Rekordjahr heran
DocMorris-Aktie leichter: Wandelanleihen im Millionen-Nennwert zurückgekauft
Suche...
eToro entdecken

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

73.14
CHF
-0.45
CHF
-0.62 %
09:58:37
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 09:00:16

Sanofi Buy

Sanofi
73.14 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Nach schwachen ersten Studiendaten zum Dermatologiemittel Amlitelimab, die seine jüngste Empfehlung der Aktie etwas infrage gestellt hätten, seien die neuen Daten noch etwas enttäuschender ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Weitere Studiendaten, die ebenfalls am Freitag vorgestellt worden seien, sähen durchwachsen aus. Für geduldige Anleger spiegele die aktuelle Bewertung die Produktprobleme aber mehr als angemessen wider. 2026 seien nur wenig Kurstreiber in Sicht - im kommenden Jahr dürfte es aber besser werden./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Sanofi

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Sanofi-Kurs >5
Fallender Sanofi-Kurs
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79.28 € 		Abst. Kursziel*:
32.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.46%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?