FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Nach schwachen ersten Studiendaten zum Dermatologiemittel Amlitelimab, die seine jüngste Empfehlung der Aktie etwas infrage gestellt hätten, seien die neuen Daten noch etwas enttäuschender ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Weitere Studiendaten, die ebenfalls am Freitag vorgestellt worden seien, sähen durchwachsen aus. Für geduldige Anleger spiegele die aktuelle Bewertung die Produktprobleme aber mehr als angemessen wider. 2026 seien nur wenig Kurstreiber in Sicht - im kommenden Jahr dürfte es aber besser werden./gl/ag;