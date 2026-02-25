Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’144 -1.6%  Bitcoin 49’543 -0.9%  Dollar 0.7739 -0.1%  Öl 71.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Life1485278Swisscom874251Partners Group2460882Novartis1200526Logitech2575132VAT31186490Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sandisk-Aktie im Fokus: Das nächste NVIDIA?
Neuer Super-Zyklus in den Emerging Markets?
ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch
Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste
ETF-Strategien gegen Marktcrash: So können sich Anleger schützen
Suche...
Comeback-Chance 25.02.2026 03:32:52

ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch

ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch

Software-Aktien haben 2026 stark verloren, da viele Anleger KI als Bedrohung sehen - doch JPMorgan beschreibt einige dieser Titel als besonders widerstandsfähig.

• Software-Sektor hat laut JPMorgan rund 2 Billionen US-Dollar an Marktwert verloren
• JPMorgan nennt "KI-resiliente" Software-Aktien
• Grösster Kursrückgang im Softwaresektor ausserhalb einer Rezession seit über 30 Jahren

Der grösste Ausverkauf seit 30 Jahren

Der Software-Sektor erlebt 2026 einen historischen Einbruch. Bekannte Namen wie Microsoft, Salesforce und Adobe haben seit ihren Höchstständen teils zweistellig an Wert verloren. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) brach innerhalb weniger Wochen um mehr als 20 Prozent ein. Laut einer JPMorgan-Analyse, über die CNBC am 10. Februar 2026 berichtete, hat der Sektor insgesamt rund 2 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung eingebüsst. Sein Gewicht im S&P 500 sank demnach von 12 auf 8,4 Prozent. JPMorgan stuft dies als den grössten Kursrückgang im Softwaresektor ausserhalb einer Rezession seit mehr als 30 Jahren ein.

Der Auslöser war die wachsende Sorge, dass agentenbasierte KI-Systeme bestehende Softwareprodukte mittelfristig ersetzen könnten. Der Markt verkaufte dabei breit und unterschiedslos, sowohl qualitativ hochwertige Unternehmen als auch spekulative Wachstumstitel wurden gleichermassen abgestraft.

JPMorgans Gegenthese: "Unrealistische Szenarien"

In einer Analyse vom 10. Februar 2026 widerspricht JPMorgan der vorherrschenden Panik. Dubravko Lakos-Bujas, Leiter der globalen Marktstrategie bei JPMorgan, schrieb laut CNBC, der Markt preise kurzfristige KI-Disruptionsszenarien ein, die unrealistisch seien. Angesichts der überverkauften Positionen, der übermässig pessimistischen Einschätzung und solider Fundamentaldaten seien die Risiken zunehmend in Richtung einer Erholung verschoben. Kriti Gupta, globale Investmentstrategin bei JPMorgan, ergänzte, der Markt verkaufe ohne Unterscheidung. Selbst Unternehmen, die von der KI-Infrastrukturnachfrage profitieren dürften, seien in den Abwärtsstrudel geraten.

JPMorgan nennt in der Analyse 19 Softwareunternehmen, die als besonders widerstandsfähig gegenüber KI-bedingter Disruption gelten. Besonders hervorgehoben werden Microsoft und CrowdStrike, die laut der Bank von KI-getriebenen Effizienzgewinnen in Arbeitsabläufen profitieren und durch hohe Wechselkosten sowie mehrjährige Verträge geschützt seien. Zur Liste gehören unter anderem ServiceNow, Palo Alto Networks, Snowflake, Datadog, Okta und Zscaler. Als taktisches Argument führt JPMorgan an, dass die Leerverkaufsquoten im Softwaresektor auf Rekordniveau liegen und Hedgefonds derzeit KI-Halbleiter gegenüber Software bevorzugen, eine Konstellation, die laut der Bank auf eine bevorstehende Erholung hindeute.

Ein Beitrag von The Motley Fool vom 17. Februar 2026 greift die These auf und beschreibt die Marktlogik als widersprüchlich: Wenn KI tatsächlich die gesamte Softwarebranche verdrängen werde, müssten die Aktien der KI-Unternehmen selbst höher bewertet sein. Wenn KI hingegen überbewertet sei und die milliardenschweren Investitionen sich nicht auszahlen würden, bestehe für Softwareunternehmen weniger Grund zur Sorge. Beides gleichzeitig könne nicht zutreffen.

ServiceNow als Paradebeispiel

ServiceNow zählt zu den 19 Titeln auf JPMorgans Liste und illustriert die Diskrepanz zwischen operativer Stärke und Kursentwicklung. Das Unternehmen veröffentlichte am 28. Januar 2026 seine Quartalszahlen für das vierte Quartal 2025. Laut der Pressemitteilung lag der Umsatz bei 3,57 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 20,5 Prozent im Jahresvergleich. Die Abonnementerlöse stiegen um 21 Prozent auf 3,47 Milliarden US-Dollar und übertrafen die eigene Prognose um 1,5 Prozentpunkte. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,92 US-Dollar und übertraf die Analystenerwartungen. Die Erneuerungsrate der Kundenverträge betrug 98 Prozent.

Für das Geschäftsjahr 2026 stellte ServiceNow Abonnementerlöse zwischen 15,53 und 15,57 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was einem Wachstum von rund 20 Prozent entspräche. CEO Bill McDermott bezeichnete ServiceNow laut Pressemitteilung als das am besten positionierte KI-Unternehmen im Unternehmensbereich und verwies darauf, dass die Plattform zunehmend als zentrale Steuerungsinstanz für KI-gestützte Geschäftsprozesse diene. Das KI-Produktpaket "Now Assist" verdoppelte seinen Neugeschäftsbeitrag im Vergleich zum Vorjahr. Zudem übernahm ServiceNow 2025 drei Unternehmen im Bereich KI und Cybersicherheit, darunter Moveworks für 2,85 Milliarden und Armis für 7,75 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser Ergebnisse notierte die Aktie zum Zeitpunkt der JPMorgan-Analyse deutlich unter ihren Höchstständen, was die These der Bank unterstreicht, dass der Markt fundamentale Stärke im Softwaresektor derzeit nicht angemessen einpreise.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. sacken ab: Softwaretitel wegen KI-Sorgen unter Druck
Software-Aktien im Fokus: Analysten sehen grosses Potenzial bei ServiceNow, Shopify & Co.
ServiceNow-Aktie im Blick: CEO plant Aktienkauf für Ende Februar

Bildquelle: Immersion Imagery / Shutterstock.com,JHVEPhotov / Shutterstock.com,JHVEPhoto / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

24.02.26 Julius Bär: 19.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
24.02.26 Marktüberblick: Telekomwerte gesucht
24.02.26 SMI weiter in starker Verfassung
24.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kleines Plus zum Wochenstart
23.02.26 Renditechancen in Zukunftsbranchen: Step-Down Autocallable Barrier Reverse Convertibles auf innovative US-Aktien
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’612.56 19.54 SBNBKU
Short 14’912.82 13.73 BW3SLU
Short 15’443.34 8.95 SJ1B5U
SMI-Kurs: 14’013.14 24.02.2026 17:30:00
Long 13’469.21 19.54 SXVBKU
Long 13’178.55 13.87 SIJB0U
Long 12’627.72 8.98 SHAB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
SMI nach Rekord letztlich unter 14'000 Punkten -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Wall Street schliessen weit im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag Verlust reich
Novo Nordisk-Aktie schwächer: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag gefragt
Coinbase, Block & Co. unter Druck: Krypto-Aktien fallen - warum Strategy dennoch unbeirrt Bitcoin nachkauft

Top-Rankings

Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
00:59 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Ökonom Hüther: Merz muss gegenüber Xi unfaire ...
23:45 WDH: Paramount mit höherem Gebot zurück im Rennen um Warner Bros.
23:35 Paramount mit höherem Gebot zurück im Rennen im Warner Bros.
22:38 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne vor Trump-Rede - KI-Entspannung
22:25 ROUNDUP/TV-Wahldebatte: Hagel und Özdemir grenzen sich von AfD ab
22:16 Aktien New York Schluss: Gewinne vor Trump-Rede - Entspannung beim KI-Thema
22:11 Tausende Slowaken protestieren für Ukraine und gegen Fico
22:04 AKTIE IM FOKUS: PayPal steigen weiter nach fortgesetzten Übernahmespekulationen
21:33 ROUNDUP: UN-Vollversammlung fordert Waffenruhe und Frieden in Ukraine
21:32 Hagel greift AfD an: 'Werden Menschen vor Ihnen beschützen'