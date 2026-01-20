Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
73.52CHF
0.75CHF
1.03 %
09:14:32
BRXC
22.01.2026 07:19:00
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Sanofi sei trotz des erwarteten branchenüblichen Wachstums bis 2030 die günstigste Aktie im europäischen Pharmasektor, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zentrale Frage bleibe aber, ob das Unternehmen seinen Umsatz vor dem voraussichtlichen Patentablauf von Dupixent 2031/32 wieder steigern könne./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78.18 €
|
Abst. Kursziel*:
27.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.15%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
