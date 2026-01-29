Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
30.01.2026 13:05:31
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten der Franzosen seien beruhigend, schrieb James Quigley am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen. Der Innovationsweg bleibe allerdings beschwerlich./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
89.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78.17 €
|
Abst. Kursziel*:
13.85%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.80%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
29.01.26
|Sanofi will weiter profitabel wachsen - Gewinnsprung 2025 (AWP)
|
27.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Sanofi von vor 5 Jahren rentiert? (finanzen.ch)
|
13.01.26