NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Richard Vosser wertete in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar Studiendaten zum Medikament Duvakitug leicht positiv. Bei der Anwendung gegen die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn ließen die Daten weiterhin auf eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen TL1A-Therapeutika schließen./tih/he;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
