SMI 13'753 0.7%  SPI 18'961 0.7%  Dow 49'546 0.1%  DAX 25'005 0.8%  Euro 0.9131 0.1%  EStoxx50 6'022 0.7%  Gold 4'871 -2.4%  Bitcoin 52'198 -1.6%  Dollar 0.7718 0.3%  Öl 67.3 -1.9% 
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

71.38
CHF
0.82
CHF
1.16 %
17:29:49
BRXC
17.02.2026 15:50:16

Sanofi Neutral

Sanofi
71.38 CHF 1.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Richard Vosser wertete in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar Studiendaten zum Medikament Duvakitug leicht positiv. Bei der Anwendung gegen die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn ließen die Daten weiterhin auf eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen TL1A-Therapeutika schließen./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
78.31 € 		Abst. Kursziel*:
21.31%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
78.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.10%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

