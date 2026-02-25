Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
|Einsparungen greifen
|
25.02.2026 16:14:00
Fresenius-Aktie unter Druck: Nach Gewinnanstieg weiteres Wachstum angepeilt
Fresenius hat dank Einsparungen und einem guten Lauf seiner Pharmatochter Kabi sowie seinem Klinikgeschäft Helios im vergangenen Jahr mehr verdient.
Analysten monierten einhellig den Ausblick des Unternehmens als schwach. Auch die Zahlen zum Schlussquartal seien durchwachsen ausgefallen. Das Papier notierte zuletzt 1,47 Prozent stärker bei 51,10 Euro, nachdem es noch tags zuvor im Zuge der mauen Jahresziele der Fresenius-Beteiligung FMC (Fresenius Medical Care) gefallen war. In den vergangenen drei Jahren hat sich der Kurs aber - parallel zum von Sen eingeläuteten Umbau - fast verdoppelt.
JPMorgan-Analyst Richard Vosser gab zu bedenken, dass Fresenius üblicherweise mit konservativen Zielen in das Jahr starte und diese dann womöglich noch anheben könnte. Angesprochen auf seine weiteren Vorhaben, sagte Konzernlenker Sen: "Wir setzen auf innovativgetriebenes Wachstum und die Digitalisierung im Krankenhausbereich und stärken unsere Pipeline durch Einlizensierungen und eigene Entwicklungen."
In diesem Jahr stünden etwa zahlreiche Produktanläufe bei der Tochter Kabi im Geschäft mit klinischer Ernährung und bei den biotechnologisch hergestellten Nachahmermedikamenten an. "Da müssen wir erst einmal schauen, wo wir beim Umsatz herauskommen", erläuterte der Manager mit Blick auf die Konzernziele. Auch die weitere Rechtssprechung zum Thema Zölle in den USA bleibe abzuwarten.
So klammert das Unternehmen die Auswirkungen des jüngsten Zoll-Urteils des obersten US-Gerichtshofs beim Jahresausblick aus, da diese nicht vollständig abgeschätzt werden könnten.
2026 soll der Konzernerlös aus eigener Kraft um 4 bis 7 Prozent zulegen - und damit nur bestenfalls so stark wachsen wie im vergangenen Jahr, in dem der Umsatz auf knapp 22,6 Milliarden Euro gestiegen war. Die operative Marge (bereinigte Ebit-Marge) soll in etwa auf dem Vorjahresniveau von 11,5 Prozent stagnieren.
Zugleich führt Fresenius im Ausblick eine neue Kennziffer ein. Damit wolle das Unternehmen den Fokus auf die Wertschaffung für die Anteilseigner stärker betonen, erläuterte Finanzchefin Sara Hennicken. So soll das sogenannte Kernergebnis je Aktie in diesem Jahr währungsbereinigt um 5 bis 10 Prozent steigen, nach einem Plus von 12 Prozent auf 2,87 Euro für 2025. Herausgerechnet sind hier Sondereffekte und die Beteiligung FMC.
2025 war ein weiteres starkes Jahr für Fresenius. Belastungen etwa durch US-Zölle und den Wegfall von staatlichen Energiehilfen nach der Corona-Pandemie für deutsche Kliniken konnte der Konzern ausgleichen. In den zwölf Monaten kletterte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) um etwas mehr als vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro.
Damit traf der Pharmakonzern und Krankenhausbetreiber in etwa die Erwartungen am Markt, das Schlussquartal lag jedoch moderat darunter - trotz erheblicher Ergebnisverbesserungen bei Helios. In der Kliniksparte Helios kamen im letzten Jahresviertel - wie zuvor angekündigt - unter anderem positive Effekte des Sparprogramms zum Tragen. Auch bei der Pharmatochter Kabi hätten sich weitere Effizienzmassnahmen positiv ausgewirkt. Fresenius erhöhte in diesem Zusammenhang das längerfristige Margenziel für die Pharmatochter leicht.
Seinen Aktionären will das Unternehmen nun für 2025 eine um fünf Cent auf 1,05 Euro angehobene Dividende je Aktie zahlen.
Wie Fresenius weiter mitteilte, soll Christian Pawlu zum 1. Juli als neuer Leiter der Kliniksparte Helios in den Vorstand einziehen. Der bisherige Helios-Lenker Robert Möller soll künftig das Büro der Unternehmensleitung in Berlin und Brüssel aufbauen.
Fresenius hat bereits einen radikalen Umbau unter dem früheren Siemens - und Eon -Manager Sen hinter sich. Dieser war im April 2021 zunächst als Leiter der Pharmasparte Kabi zu Fresenius gekommen. Im Oktober 2022 übernahm er den Vorstandsvorsitz beim Arzneihersteller und grössten deutschen Klinikbetreiber, der damals noch in der Krise steckte. Unter Sen verkaufte Fresenius Randbereiche wie die Kinderwunsch-Klinikkette Eugin, verschlankteStrukturen und zog sich weitgehend aus der verlustträchtigen österreichischen Tochter Vamed zurück.
Auch wurde die frühere enge Verflechtung mit dem Dialysespezialisten FMC gelöst. Inzwischen wird die frühere Blutwäsche-Tochter nur noch als Finanzbeteiligung geführt, Fresenius ist aber weiter grösster Aktionär. Damit schnitt Konzernlenker Sen Fresenius auf die Pharmatochter Kabi und das Klinikgeschäft bei Helios zu, wo er parallel Sparprogramme einläutete und auf eine Verjüngung des Produktangebots setzte. In der Folge verbesserten sich die Ergebnisse des Unternehmens wieder, und die Nettoverschuldung sank in den vergangenen zwei Jahren laut Finanzchefin Henniken um rund drei Milliarden Euro.
/tav/lew/jha/mis
BAD HOMBURG (awp international)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:40
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
