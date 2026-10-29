Salzgitter 43.21 CHF -2.98% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Salzgitter von 56 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Wir werten die vorläufigen Zahlen leicht positiv", schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Bei höheren Gewinnschätzungen setzt er allerdings niedrigere Bewertungsmultiplikatoren an./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.