Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
42.94CHF
-0.56CHF
-1.29 %
16:11:26
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2026 13:51:05
Salzgitter Halten
Salzgitter
43.21 CHF -2.98%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Salzgitter von 56 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Wir werten die vorläufigen Zahlen leicht positiv", schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Bei höheren Gewinnschätzungen setzt er allerdings niedrigere Bewertungsmultiplikatoren an./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Halten
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
46.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
47.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Salzgitter
|
16:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
29.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|13:51
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|43.00
|-1.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:05
|
Bernstein Research
AB InBev Outperform
|14:03
|
DZ BANK
GSK Halten
|13:56
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|13:51
|
DZ BANK
Amazon Kaufen
|13:51
|
DZ BANK
Salzgitter Halten
|13:51
|
Barclays Capital
Intel Equal Weight
|13:24
|
DZ BANK
UBS Kaufen