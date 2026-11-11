Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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12.11.2026 12:18:28
Salzgitter Overweight
Salzgitter
47.54 CHF 1.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Die endgültigen Quartalsergebnisse hätten die vorab gelieferten Eckdaten bestätigt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag. Der Ergebnisausblick bedeute Spielraum für seine und die Marktprognosen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50.00 €
|
Abst. Kursziel*:
30.00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.09%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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