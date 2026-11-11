Salzgitter 47.54 CHF 1.63% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Die endgültigen Quartalsergebnisse hätten die vorab gelieferten Eckdaten bestätigt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag. Der Ergebnisausblick bedeute Spielraum für seine und die Marktprognosen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.