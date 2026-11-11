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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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12.11.2026 12:18:28

Salzgitter Overweight

Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Die endgültigen Quartalsergebnisse hätten die vorab gelieferten Eckdaten bestätigt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag. Der Ergebnisausblick bedeute Spielraum für seine und die Marktprognosen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
51.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
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