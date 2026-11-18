Heute vor 10 Jahren wurde das Salzgitter-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Salzgitter-Papier an diesem Tag bei 28.57 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.008 Salzgitter-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 47.64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’667.78 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66.78 Prozent angezogen.

Salzgitter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch