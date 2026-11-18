|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Salzgitter-Investition?
|
18.11.2026 10:02:06
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Salzgitter gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Salzgitter-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Salzgitter-Papier an diesem Tag bei 28.57 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.008 Salzgitter-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 47.64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’667.78 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66.78 Prozent angezogen.
Salzgitter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.