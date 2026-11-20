Die Salzgitter-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 44,82 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,82 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'139 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 33,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2025 auf bis zu 26,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 40,07 Prozent wieder erreichen.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,267 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.11.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 EUR, nach 0,75 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,60 Prozent auf 2.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Salzgitter am 22.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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