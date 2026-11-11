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12.11.2026 09:35:07

Salzgitter Buy

Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Nach den zuvor veröffentlichten Eckdaten hätten die finalen Resultate keine Überraschungen mehr gebracht, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Der Fokus liege nun auf neuen Kommentaren zum Ausblick in der Telefonkonferenz, etwa zur Stahlnachfrage und den Stahlpreisen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Buy
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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32.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
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09:35 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Salzgitter Halten DZ BANK
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28.10.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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