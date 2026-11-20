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20.11.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Anleger setzen Salzgitter am Freitagnachmittag unter Druck
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,8 Prozent auf 44,06 EUR ab.
Die Salzgitter-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 44,06 EUR abwärts. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,34 EUR ab. Bei 45,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 145'492 Salzgitter-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Am 20.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,267 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Salzgitter gewährte am 12.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,75 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 22.03.2027 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 5,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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