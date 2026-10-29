Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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Salzgitter Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Analystenkonsens um 30 Prozent übertroffen, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu 80 Prozent sei dies dem Beitrag von Aurubis zu verdanken, dem Kerngeschäft mit Stahlproduktion und Stahlhandel gehöre nur ein kleinerer 20-Prozent-Anteil./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.94 €
|
Abst. Kursziel*:
50.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.29%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
|
28.10.26
|Salzgitter erhöht Ergebnis-Prognose für 2026 erneut (AWP)
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28.10.26
|EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary financials for the first nine months of 2026 and upward revision of annual guidance (EQS Group)
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28.10.26
|EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen der ersten neun Monate 2026 und Erhöhung der Jahresprognose (EQS Group)
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28.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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28.10.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter knickt am Nachmittag ein (finanzen.ch)
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28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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28.10.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter mit herben Abschlägen am Mittwochmittag (finanzen.ch)
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Salzgitter Buy
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|Salzgitter Underweight
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|Salzgitter Halten
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|Salzgitter Halten
|DZ BANK
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|Salzgitter Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|39.60
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