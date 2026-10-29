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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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28.10.2026 21:58:08

Salzgitter Buy

Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Analystenkonsens um 30 Prozent übertroffen, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu 80 Prozent sei dies dem Beitrag von Aurubis zu verdanken, dem Kerngeschäft mit Stahlproduktion und Stahlhandel gehöre nur ein kleinerer 20-Prozent-Anteil./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Buy
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
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08:00 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Salzgitter Buy UBS AG
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