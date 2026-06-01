Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Diageo mit einem Kursziel von 2230 Pence auf "Buy" belassen. Eine kürzlich verabschiedete US-Bundesgesetzbestimmung ziele auf ein Verbot für berauschende Produkte aus Hanf ab November ab, zu denen auch mit Tetrahydrocannabinol (THC) angereicherte Getränke zählten, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstag. Dies könnte für die Alkoholindustrie ein wichtiger Auslöser für eine bessere Umsatzentwicklung werden, nachdem ein US-Gesetz 2018 unbeabsichtigt eine Gesetzeslücke für das rasante Wachstum dieses milliardenschweren Marktes geschaffen habe./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.92 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Javier Gonzalez Lastra
|
KGV*:
-
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