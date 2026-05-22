Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Saint-Gobain Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal trotz schlechter Wetterbedingungen einen geringer als erwarteten Umsatzrückgang verzeichnet, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Mit kleineren Zu- und Verkäufen sei zudem das Geschäftsportfolio weiter optimiert worden./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Kaufen
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Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
78.88 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
78.80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthias Volkert
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KGV*:
-
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