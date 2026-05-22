FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal trotz schlechter Wetterbedingungen einen geringer als erwarteten Umsatzrückgang verzeichnet, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Mit kleineren Zu- und Verkäufen sei zudem das Geschäftsportfolio weiter optimiert worden./rob/gl/he;