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Am Frankfurter Flughafen 05.06.2026 22:13:00

Boeing-Aktie kaum bewegt: Ursachensuche nach Dreamliner-Panne - Lufthansa-Flugzeug abgeschleppt

Boeing-Aktie kaum bewegt: Ursachensuche nach Dreamliner-Panne - Lufthansa-Flugzeug abgeschleppt

Nach der Panne bei einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen ist das betroffene Flugzeug zum Technik-Gelände geschleppt worden.

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Die Boeing 787-9 von der Lufthansa sei in der Nacht enttankt und angehoben worden, teilte die Lufthansa mit. "Nach dem Anheben wurde das Fahrwerk ausgefahren und das Flugzeug auf eigenen Rädern zum Technik-Gelände geschleppt."

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung habe die Untersuchung des Vorfalls bereits am Donnerstag aufgenommen, hiess es weiter. "Lufthansa unterstützt die Untersuchungen." Nach Abschluss der Untersuchungen soll die Boeing 787 demnach repariert werden.

Bugfahrwerk klappte plötzlich ein

Am Donnerstagmittag klappte nach Angaben der Lufthansa auf einer Parkposition unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeuges ein. Bei dem Vorfall stand die Maschine mit der Flugnummer LH450 an Einstiegsposition A15 vor dem Terminal 1. Sie sollte nach Los Angeles fliegen.

Zu diesem Zeitpunkt waren nur Mitarbeiter an Bord: 13 Crewmitglieder der Lufthansa und einige Beschäftigte von Partnerfirmen. Die Fluggäste warteten auf das Boarding. Zwei Kabinencrew-Mitarbeitende von Lufthansa und einige Beschäftigte von Dienstleistungsunternehmen waren zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Fahrwerk-Panne bei Boeing 787 hat keine Folgen für Lufthansa-Bestellungen

p> Die Panne bei einem Dreamliner der Lufthansa, dessen Bugfahrwerk am Donnerstag am Frankfurter Flughafen am Gate plötzlich eingeknickt ist, hat vorerst keine Auswirkungen auf die geplante Auslieferung weiterer Boeing-787-Maschinen an die Lufthansa Group. Derzeit untersuchten die Behörden den Vorfall, daher lasse sich noch nichts über dessen Ursache sagen und es könnten keine Schlüsse für die Auslieferung weiterer 787 gezogen werden, teilte ein Lufthansa-Sprecher auf Nachfrage mit.

Bei dem Unfall waren mehrere Menschen leicht verletzt worden, darunter zwei Mitglieder der Crew, die medizinisch versorgt wurden, wie der Konzern mitteilte. Passagiere waren zum Zeitpunkt des Vorfalls noch nicht an Bord der Maschine, die am Donnerstagmittag um 12:45 Uhr mit Flugnummer LH450 nach Los Angeles starten sollte. Das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung hat mit der Untersuchung des Vorfalls begonnen. Die Lufthansa unterstützt die Ermittlungen, wie der Konzern weiter mitteilte.

Die betroffene Boeing 787 ist bei Lufthansa seit Februar im Liniendienst. Insgesamt hat der Konzern zurzeit 17 Boeing 787 im Dienst, wie der Sprecher weiter sagte. Ende 2025 waren es 14 Maschinen dieses Typs.

Die Boeing-Aktie verlor an der NYSE letztlich 0,90 Prozent auf 215,46 US-Dollar. Die Lufthansa-Aktie hingegen notierte im XETRA-Handel schliesslich 0,19 Prozent tiefer bei 8,44 Euro.

/wem/DP/stk

FRANKFURT (awp international) / DOW JONES

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Bildquelle: PLRANG / Shutterstock.com
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