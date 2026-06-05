Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

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inklusive Rebalancing:
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Short 14’222.14 13.75 SX4B2U
Short 14’734.46 8.98 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’408.27 05.06.2026 14:44:34
Long 12’830.98 19.34 SA2BCU
Long 12’559.37 13.90 SJQBZU
Long 12’021.12 8.95 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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