|Kaufempfehlungen KW 23
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05.06.2026 14:33:00
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt notiert vor dem Wochenende im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich nahe der Nulllinie. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.