Almonty Industries Aktie stürzt ab: 700-Millionen-Deal sorgt für Verkaufsdruck

• Almonty Industries kündigt Wandelanleihe über 700 Millionen US-Dollar an• Nettoerlöse fliessen in Schuldenrestrukturierung und das strategische operative Geschäft• Kurssturz spiegelt Sorgen vor einer signifikanten Verwässerung der Stammaktien wider

Das Bergbauunternehmen Almonty Industries hat eine tiefgreifende Restrukturierung seiner Verbindlichkeiten eingeleitet. Wie das Management im Rahmen einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, beabsichtigt die Gesellschaft, eine vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe im Gesamtwert von 700 Millionen US-Dollar am Markt zu platzieren. Diese Restrukturierungsmassnahme richtet sich primär an qualifizierte institutionelle Käufer im Rahmen einer Privatplatzierung nach Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes. Den Erstkäufern wird zudem eine Option eingeräumt, innerhalb von 13 Tagen nach der Erstausgabe weitere Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 100 Millionen US-Dollar zu erwerben. Die Anleihen weisen eine Laufzeit bis zum 1. Juli 2031 auf und werden halbjährlich verzinst, sofern sie nicht vorab zurückgekauft, abgezogen oder gewandelt werden.

Refinanzierung und Capped-Call-Transaktionen im strategischen Fokus

Die Mittelverwendung folgt einem klar definierten strategischen Fahrplan der Unternehmensleitung unter der Führung des neu ernannten Chief Financial Officer Jorge Beristain. Ein signifikanter Teil der Nettoerlöse soll für den Abschluss sogenannter Capped-Call-Transaktionen aufgewendet werden, um potenzielle Verwässerungseffekte bei einer späteren Wandlung in Stammaktien zu minimieren. Der verbleibende Löwenanteil der liquiden Mittel ist für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebsmittel vorgesehen. Hierzu zählen laut Unternehmensangaben auch potenzielle Akquisitionen von Vermögenswerten oder strategischen Geschäftsbereichen. Almonty Industries forciert damit den Ausbau der eigenen Marktposition als einer der führenden westlichen Produzenten des kritischen Industriemetalls Wolfram ausserhalb Chinas, insbesondere durch die Erschliessung der Sangdong-Mine in Südkorea.

NASDAQ-Reaktion: Deutlicher Abverkauf nach Finanzierungsankündigung

Die Reaktion der Marktteilnehmer an den Handelsplätzen fiel unmittelbar nach Bekanntgabe des Kapitalschritts negativ aus. Im Handel an der Technologiebörse NASDAQ geriet der Titel massiv unter Druck und verzeichnete einen spürbaren Kursrückgang. Die Aktie rutschte schliesslich um 21,13 Prozent ins Minus und notierte bei 16,31 US-Dollar. Trader begründen diesen plötzlichen Abverkauf mit den inhärenten Risiken einer Wandelanleihe, da die spätere Emission neuer Stammaktien zur Erfüllung der Wandlungsansprüche den Gewinn je Aktie für Altaktionäre schmälern könnte.

Fazit für Anleger: Zwischen Verwässerungsrisiko und Wachstumschance

Für Investoren stellt die geplante Emission eine zweischneidige Dynamik dar, die das kurzfristige Momentum belasten dürfte. Zwar könnte die weitreichende Refinanzierung die langfristige Liquiditätssituation des Unternehmens stabilisieren und den Ausbau strategischer Minenprojekte sichern, doch dürfte das Überhangrisiko neuer Aktien die Notierung vorerst deckeln. Marktbeobachter weisen darauf hin, dass die Einbindung von Capped-Call-Strukturen das Verwässerungsrisiko zwar abfedern könnte, der Markt solche voluminierten Kapitalmassnahmen jedoch erfahrungsgemäss mit kurzfristigen Risikoabschlägen quittiert. Angesichts der anstehenden Jahreshauptversammlung am 9. Juni 2026 sollten Anleger die weiteren operativen Updates sowie die finalen Konditionen der Anleihe, insbesondere den Kupon und den Wandlungspreis, genauestens im Auge behalten.

Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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