LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 390 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Investitionen lägen 2027 und 2028 zwar klar über den bisherigen Erwartungen, schrieb Milene Kerner am Freitag. Der Kurseinbruch sei aber eine viel zu hohe Quittung. Sie bleibt sehr optimistisch, rechnet aber nicht mit einer sehr raschen Neubewertung./ag/mis;