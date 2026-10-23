SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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26.10.2026 07:31:51
SAFRAN Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 390 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Investitionen lägen 2027 und 2028 zwar klar über den bisherigen Erwartungen, schrieb Milene Kerner am Freitag. Der Kurseinbruch sei aber eine viel zu hohe Quittung. Sie bleibt sehr optimistisch, rechnet aber nicht mit einer sehr raschen Neubewertung./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 21:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
273.70 €
|
Abst. Kursziel*:
27.88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
273.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.88%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
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