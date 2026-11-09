EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SAFRAN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SAFRAN-Anteile bei 301.10 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das SAFRAN-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33.212 SAFRAN-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 9’814.02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 295.50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1.86 Prozent.

Insgesamt war SAFRAN zuletzt 122.50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch