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|Lukratives SAFRAN-Investment?
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09.11.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie Anlegern gebracht.
SAFRAN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SAFRAN-Anteile bei 301.10 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das SAFRAN-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33.212 SAFRAN-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 9’814.02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 295.50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1.86 Prozent.
Insgesamt war SAFRAN zuletzt 122.50 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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