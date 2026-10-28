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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

257.80
CHF
11.80
CHF
4.80 %
17:29:54
SWX
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29.10.2026 17:35:25

SAFRAN Kaufen

SAFRAN
251.12 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Safran von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, obwohl der faire Wert von 374 auf 339 Euro gesenkt wurde. Der Zulieferer sei mit Luftfahrttechnik und im Bereich der Verteidigung auf Wachstumskurs, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Aktie nach den Zahlen zum dritten Quartal deutlich unter Druck geraten sei, biete sie nun ausreichend Kurspotenzial für eine Kaufempfehlung./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Kaufen
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
271.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
279.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17:35 SAFRAN Kaufen DZ BANK
28.10.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
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