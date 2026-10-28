SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Safran von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, obwohl der faire Wert von 374 auf 339 Euro gesenkt wurde. Der Zulieferer sei mit Luftfahrttechnik und im Bereich der Verteidigung auf Wachstumskurs, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Aktie nach den Zahlen zum dritten Quartal deutlich unter Druck geraten sei, biete sie nun ausreichend Kurspotenzial für eine Kaufempfehlung./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
271.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
279.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|257.80
|4.80%
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|19:01
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|18:28
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|18:05
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|17:35
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|17:29
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|16:24
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