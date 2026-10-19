SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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19.10.2026 10:02:40
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie Anlegern gebracht.
Die SAFRAN-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SAFRAN-Aktie bei 148.46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67.358 SAFRAN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 317.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’352.55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113.53 Prozent angewachsen.
Alle SAFRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 131.41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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