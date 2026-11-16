SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Outperform" belassen. Der Aktienkurs des Herstellers von Flugzeugturbinen hänge stark am Ölpreis, schrieb Adrien Rabier am Montag. Bei steigenden Ölpreisen kürzten die Fluggesellschaften die Kapazitäten, womit mehr Flugzeuge stillgelegt würden. Das wiederum habe Auswirkungen auf das Wartungsgeschäft der Antriebshersteller./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
390.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
311.60 €
|
Abst. Kursziel*:
25.16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
308.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.34%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
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