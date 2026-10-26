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26.10.2026 10:02:25
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen SAFRAN-Einstiegs gewesen.
Am 26.10.2021 wurden SAFRAN-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 112.46 EUR. Bei einem SAFRAN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.889 SAFRAN-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 241.69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 271.80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141.69 Prozent angewachsen.
Insgesamt war SAFRAN zuletzt 112.67 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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