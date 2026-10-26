Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’509 0.3%  SPI 20’452 0.3%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’340 0.6%  Euro 0.9255 0.1%  EStoxx50 6’083 0.2%  Gold 4’018 0.4%  Bitcoin 66’140 0.5%  Dollar 0.8258 0.1%  Öl 114.4 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung
Telekom-Aktie im Blick: BofA sieht Kurspotenzial trotz wachsendem SpaceX-Druck
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
ARYZTA-Aktie im Plus: Sparmassnahmen in Deutschland - zwei Werke schliessen
Suche...

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

251.20
CHF
2.70
CHF
1.09 %
09:35:40
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.10.2026 08:10:23

SAFRAN Hold

SAFRAN
252.33 CHF 0.91%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran nach Zahlen für das dritte Quartal von 340 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie verwies am Sonntag mit Blick auf den Kursrutsch der Aktien auf hohe Treibstoffpreise sowie den vom Triebwerksbauer angehobenen Investitionsausblick. Die Aktien erschienen gleichwohl immer noch teuer im Vergleich zu denen der Konkurrenz./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 05:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 05:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Hold
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
273.70 € 		Abst. Kursziel*:
9.61%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
273.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.61%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:16 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen