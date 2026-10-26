SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran nach Zahlen für das dritte Quartal von 340 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie verwies am Sonntag mit Blick auf den Kursrutsch der Aktien auf hohe Treibstoffpreise sowie den vom Triebwerksbauer angehobenen Investitionsausblick. Die Aktien erschienen gleichwohl immer noch teuer im Vergleich zu denen der Konkurrenz./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 05:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Hold
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
273.70 €
|
Abst. Kursziel*:
9.61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
273.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.61%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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