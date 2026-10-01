SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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09.10.2026 10:33:57
SAFRAN Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das dritte Quartal des Technologieunternehmens sollte von einer soliden Entwicklung im Servicebereich geprägt gewesen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognosen des Konzerns könnten leicht steigen./rob/mf/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Hold
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
315.30 €
|
Abst. Kursziel*:
7.83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
312.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.73%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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