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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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09.10.2026 10:33:57

SAFRAN Hold

SAFRAN
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das dritte Quartal des Technologieunternehmens sollte von einer soliden Entwicklung im Servicebereich geprägt gewesen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognosen des Konzerns könnten leicht steigen./rob/mf/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Hold
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
315.30 € 		Abst. Kursziel*:
7.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
312.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.73%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
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10:33 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
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22.09.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
14.09.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
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