EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die SAFRAN-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die SAFRAN-Aktie an diesem Tag bei 159.02 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.629 SAFRAN-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 192.81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 306.60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92.81 Prozent gesteigert.

Der SAFRAN-Wert an der Börse wurde auf 127.10 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch