EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SAFRAN-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das SAFRAN-Papier an diesem Tag 60.98 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hat, hat nun 16.399 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’521.15 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Papiers am 30.10.2026 auf 275.70 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 352.12 Prozent.

SAFRAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 114.29 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch