EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingefahren

Die SAFRAN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 297.30 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, befänden sich nun 3.364 SAFRAN-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’063.57 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Papiers am 09.10.2026 auf 316.20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6.36 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von SAFRAN belief sich zuletzt auf 131.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch