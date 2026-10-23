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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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23.10.2026 12:08:48

SAFRAN Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers mit der Verkehrsflugbranche habe ein erwartungsgemäß robustes Wachstum erzielt, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:06 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
274.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
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12:08 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
22.09.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
14.09.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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