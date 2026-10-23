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23.10.2026 12:08:48
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers mit der Verkehrsflugbranche habe ein erwartungsgemäß robustes Wachstum erzielt, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
400.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
275.40 €
|
Abst. Kursziel*:
45.24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
274.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.51%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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