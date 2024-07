NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Wegen niedrigerer Ticketpreise habe das deutlich gesunkene Nettoergebnis der Billigfluglinie die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Enttäuschend sei auch der angekündigte deutliche Preisrückgang für das laufende Sommerquartal./gl/edh;