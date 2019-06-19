Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

58.06
CHF
-2.86
CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
Rio Tinto Overweight

Rio Tinto
53.64 CHF -1.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das dritte Quartal von 6170 auf 6100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Eisenerz-Auslieferungen seien etwas schwächer gewesen als von ihm gedacht, sodass Rio Tinto ein starkes Schlussquartal brauche, um das untere Ende der Prognose zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane in seiner Analyse am Dienstag. Unter den breit aufgestellten Minenkonzernen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ist Rio Tinto aber sein "Top Pick". Mit Blick auf den Kapitalmarkttag Anfang Dezember verlieh der Experte der Aktie den Status "Positive Catalyst Watch", womit er glaubt, dass der Kurs von diesem Ereignis profitieren dürfte./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:47 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
50.82 £ 		Abst. Kursziel*:
20.03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

