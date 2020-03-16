Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die vom Flugzeugbauer vorab gelieferten Informationen mit Blick auf das dritte Quartal stimmten mit ihren Erwartungen überein, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie rechnet mit einem Zuwachs beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) von 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, angetrieben von der Zivilflugzeugsparte. Der freie Cashflow dürfte im Bereich der Rentabilitätsschwelle liegen./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
203.20 €
Abst. Kursziel*:
10.73%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
205.15 €
Abst. Kursziel aktuell:
9.68%
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
-
