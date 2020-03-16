Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.10.2025 20:25:02

Airbus SE Buy

Airbus
186.73 CHF -0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die vom Flugzeugbauer vorab gelieferten Informationen mit Blick auf das dritte Quartal stimmten mit ihren Erwartungen überein, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie rechnet mit einem Zuwachs beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) von 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, angetrieben von der Zivilflugzeugsparte. Der freie Cashflow dürfte im Bereich der Rentabilitätsschwelle liegen./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:18 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

