Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die vom Flugzeugbauer vorab gelieferten Informationen mit Blick auf das dritte Quartal stimmten mit ihren Erwartungen überein, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie rechnet mit einem Zuwachs beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) von 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, angetrieben von der Zivilflugzeugsparte. Der freie Cashflow dürfte im Bereich der Rentabilitätsschwelle liegen./ajx/he;

