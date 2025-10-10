Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’431 -0.4%  SPI 17’147 -0.4%  Dow 46’370 0.7%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9298 -0.1%  EStoxx50 5’552 -0.3%  Gold 4’147 0.9%  Bitcoin 90’233 -2.6%  Dollar 0.8010 -0.4%  Öl 62.5 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: ASML NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Trends erkennen mit der 200-Tage-Linie - so funktioniert der Klassiker der Charttechnik
UBS-Aktie tiefer: Bundesverwaltungsgericht hebt Abschreibung von A1-Anleihen der CS auf - UBS ohne Kommentar
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
thyssenkrupp-Aktie verliert: Erstnotiz der TKMS-Aktie für 20. Oktober terminiert
Suche...

Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040

631.38
CHF
-0.11
CHF
-0.02 %
10.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2025 16:53:13

Goldman Sachs Sector Perform

Goldman Sachs
631.38 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 843 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Treiber sei ein besser als erwartet ausgefallenes Ertragswachstum gewesen, ebenso das überraschend gute Investmentbanking sowie die Vermögensverwaltung. Höhere operative Ausgaben als gedacht wirkten dem teilweise entgegen./ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 10:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 10:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Goldman Sachs Sector Perform
Unternehmen:
Goldman Sachs 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 843.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 766.44 		Abst. Kursziel*:
9.99%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 775.41 		Abst. Kursziel aktuell:
8.72%
Analyst Name::
Gerard Cassidy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Goldman Sachs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten