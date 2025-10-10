Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
Goldman Sachs Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 843 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Treiber sei ein besser als erwartet ausgefallenes Ertragswachstum gewesen, ebenso das überraschend gute Investmentbanking sowie die Vermögensverwaltung. Höhere operative Ausgaben als gedacht wirkten dem teilweise entgegen./ajx/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Goldman Sachs Sector Perform
|
Unternehmen:
Goldman Sachs
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 843.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 766.44
|
Abst. Kursziel*:
9.99%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 775.41
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.72%
|
Analyst Name::
Gerard Cassidy
|
KGV*:
-
