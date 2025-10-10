NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 843 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Treiber sei ein besser als erwartet ausgefallenes Ertragswachstum gewesen, ebenso das überraschend gute Investmentbanking sowie die Vermögensverwaltung. Höhere operative Ausgaben als gedacht wirkten dem teilweise entgegen./ajx/jha/;