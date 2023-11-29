Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

51.12
CHF
11.09
CHF
27.71 %
29.11.2023
BRXC
14.10.2025 20:25:47

Ströer SECo Overweight

Ströer
51.12 CHF 27.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Prognosekürzung des Werbekonzerns wegen geopolitischer und konjunktureller Unsicherheit senkte Marcus Diebel am Dienstag seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda)./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:47 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38.95 € 		Abst. Kursziel*:
33.50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.48%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

