Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.12CHF
11.09CHF
27.71 %
29.11.2023
BRXC
14.10.2025 20:25:47
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Prognosekürzung des Werbekonzerns wegen geopolitischer und konjunktureller Unsicherheit senkte Marcus Diebel am Dienstag seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda)./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38.95 €
|
Abst. Kursziel*:
33.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.48%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
