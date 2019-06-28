LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
412.00CHF
0.45CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
14.10.2025 18:37:58
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
495.06 CHF -3.28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Das Geschäft mit Mode- und Lederwaren schnitt besser ab als befürchtet, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem seien die Resultate des französischen Luxusgütekonzerns ein Schritt in die richtige Richtung./rob/la/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
550.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
528.60 €
|
Abst. Kursziel*:
4.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
581.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.40%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
