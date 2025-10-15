Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’431 -0.4%  SPI 17’147 -0.4%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9297 -0.1%  EStoxx50 5’552 -0.3%  Gold 4’142 0.8%  Bitcoin 90’593 -2.2%  Dollar 0.8008 -0.4%  Öl 62.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
NVIDIA-Aktie & Gold auf Rekordkurs - Zufall oder Warnsignal?
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Investment-Ikone Peter Lynch gibt zeitlose Tipps für Anleger
SEC öffnet Fondsmarkt: US-Regulierer erlauben erstmals ETFs als Anteilsklasse klassischer Investmentfonds
Suche...
200.- Saxo-Deal
ETFs 15.10.2025 03:46:00

Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten

Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten

Gold durchbrach die Marke von 4'000 Dollar pro Unze, Bitcoin erreichte neue Rekorde bei über 125'000 Dollar, bis der Kryptomarkt kurzfristig korrigierte, weil US-Präsident Trump wieder mit der Zoll-Keule Richtung China drohte.

Eine gute Gelegenheit, um etwas Dampf abzulassen, was aber am Grundthema nichts ändern wird, denn: Während die USA mit einem Regierungsstillstand kämpfen und das Vertrauen in traditionelle Währungen bröckelt, erleben wir eine historische Flucht in Sachwerte. Analysten sprechen vom "Debasement Trade": Investoren weltweit schichten um - weg vom Dollar, hin zu Vermögenswerten ausserhalb des traditionellen Finanzsystems.

Die Zahlen sind eindeutig. Zentralbanken kauften 2024 zum dritten Mal in Folge über 1'000 Tonnen Gold, die chinesische Notenbank stockte bis September 2025 ihre Reserven den elften Monat in Folge auf. Gleichzeitig flossen allein in der ersten Oktoberwoche über 5 Mrd. Dollar in Gold-ETFs und 3.2 Mrd. Dollar in Bitcoin-ETFs. Der Grund: Die Staatsverschuldung der USA erreicht Rekordhöhen, der Dollar verlor seit Jahresbeginn deutlich an Wert, und die politischen Unsicherheiten nehmen zu. Gold hat seinen inflationsbereinigten Höchststand von 1980 übertroffen, Bitcoin etabliert sich zunehmend als "digitales Gold".

Für Schweizer Anleger eröffnet diese Entwicklung interessante Chancen. Der schwache Dollar macht Gold und Bitcoin für Franken-Investoren relativ günstiger, während beide Assets als Absicherung gegen Währungsrisiken und Inflation dienen. Experten der Deutschen Bank prognostizieren, dass bis 2030 sowohl Gold als auch Bitcoin feste Bestandteile der Zentralbankreserven sein werden. Die Frage ist für viele nicht mehr, ob man in diese Sachwerte investieren sollte, sondern wie. Wer von diesem Trend profitieren möchte, findet mehrere Anlagemöglichkeiten.

Der UBS ETF (CH) Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis bildet den Goldpreis in Dollar ab und sichert das Währungsrisiko zum Franken vollständig ab. Mit einem Fondsvolumen von 2.2 Mrd. Fr. und einer TER von 0.23 Prozent gehört er zu den etablierten Produkten am Markt. Der ETF investiert in physisches Gold und schüttet anfallende Erträge jährlich aus. Die Währungsabsicherung eliminiert Schwankungen des Dollar-Franken-Kurses und ermöglicht eine reine Partizipation an der Goldpreisentwicklung. Mit einer 1-Jahres-Performance von 45 Prozent und einer Volatilität von 16 Prozent bietet der Fonds eine direkte und kosteneffiziente Möglichkeit, vom Goldpreisanstieg zu profitieren, ohne sich um Lagerung oder Währungseffekte kümmern zu müssen.

Für Anleger, die auf die digitale Alternative setzen möchten, bietet sich der WisdomTree Physical Bitcoin an. Der ETN mit einem Volumen von 1.2 Mrd. Fr. bildet die Bitcoin-Preisentwicklung durch physisch hinterlegte Bitcoin ab und kostet lediglich 0.15 Prozent TER jährlich - deutlich günstiger als viele Konkurrenzprodukte. Die Kryptowährung legte im vergangenen Jahr um 84 Prozent zu, wobei die Volatilität mit knapp 44 Prozent erwartungsgemäss höher ausfällt als bei Gold. Das Produkt ist thesaurierend und ermöglicht einen regulierten Zugang zu Bitcoin, ohne dass Anleger selbst eine Wallet verwalten müssen. Besonders attraktiv: Die niedrige Kostenquote macht langfristige Investments effizienter, während die physische Besicherung maximale Transparenz bietet.

Als dritte Option empfiehlt sich der

Weitere Links:

ETFs schlagen die Superreichen - warum breite Indexfonds langfristig erfolgreicher sind
ETF-Anlagen: Was man über ein `Pantoffel-Portfolio` wissen muss
Immer mehr ETF-Investoren wenden sich dem wachsenden Angebot in Europa zu

Bildquelle: I. Pilon / Shutterstock.com,Lightboxx / Shutterstock.com,Dorottya Mathe / Shutterstock.com

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

Die BX Swiss blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Trades hat sich verdoppelt. Für 2025 strebt die BX Swiss eine Fortsetzung dieses dynamischen Wachstums an – mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung von Partnerschaften mit Neo-Banken, Online-Brokern und traditionellen Banken.

Im Interview gibt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss, spannende Einblicke in die strategischen Schwerpunkte für die Zukunft. Gemeinsam mit David Kunz, COO der BX Swiss, beleuchtet er zudem das eigene Börsenportal BX Plus und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger noch besser informiert und unterstützt werden können.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend tiefer
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kurseinbussen
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer

finanzen.net News

Datum Titel
23:04 WDH: Pistorius verteidigt Kritik am Wehrdienst-Kompromiss
23:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 530 Euro - 'Hold'
23:03 Trump erwägt wegen Sojaproblem Verzicht auf China-Speiseöl
22:31 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinssenkungshoffnung überlagert US-China-Streit
22:19 Aktien New York Schluss: Zinssenkungshoffnung überlagert US-China-Streit
22:03 Trump vor Selenskyj-Besuch: 'Bin sehr enttäuscht' von Putin
21:56 Hamas übergibt vier weitere Leichen von Geiseln
21:43 Trump unterstützt den Wirtschaftskurs von Argentiniens Präsident Milei
21:11 Trump: Hamas wird entwaffnet - notfalls mit Gewalt
20:45 Devisen: Euro steigt - Hoffnung für Frankreichs Haushalt und US-Zinsfantasie

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.