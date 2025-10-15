Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten

Eine gute Gelegenheit, um etwas Dampf abzulassen, was aber am Grundthema nichts ändern wird, denn: Während die USA mit einem Regierungsstillstand kämpfen und das Vertrauen in traditionelle Währungen bröckelt, erleben wir eine historische Flucht in Sachwerte. Analysten sprechen vom "Debasement Trade": Investoren weltweit schichten um - weg vom Dollar, hin zu Vermögenswerten ausserhalb des traditionellen Finanzsystems.

Die Zahlen sind eindeutig. Zentralbanken kauften 2024 zum dritten Mal in Folge über 1'000 Tonnen Gold, die chinesische Notenbank stockte bis September 2025 ihre Reserven den elften Monat in Folge auf. Gleichzeitig flossen allein in der ersten Oktoberwoche über 5 Mrd. Dollar in Gold-ETFs und 3.2 Mrd. Dollar in Bitcoin-ETFs. Der Grund: Die Staatsverschuldung der USA erreicht Rekordhöhen, der Dollar verlor seit Jahresbeginn deutlich an Wert, und die politischen Unsicherheiten nehmen zu. Gold hat seinen inflationsbereinigten Höchststand von 1980 übertroffen, Bitcoin etabliert sich zunehmend als "digitales Gold".

Für Schweizer Anleger eröffnet diese Entwicklung interessante Chancen. Der schwache Dollar macht Gold und Bitcoin für Franken-Investoren relativ günstiger, während beide Assets als Absicherung gegen Währungsrisiken und Inflation dienen. Experten der Deutschen Bank prognostizieren, dass bis 2030 sowohl Gold als auch Bitcoin feste Bestandteile der Zentralbankreserven sein werden. Die Frage ist für viele nicht mehr, ob man in diese Sachwerte investieren sollte, sondern wie. Wer von diesem Trend profitieren möchte, findet mehrere Anlagemöglichkeiten.

Der UBS ETF (CH) Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis bildet den Goldpreis in Dollar ab und sichert das Währungsrisiko zum Franken vollständig ab. Mit einem Fondsvolumen von 2.2 Mrd. Fr. und einer TER von 0.23 Prozent gehört er zu den etablierten Produkten am Markt. Der ETF investiert in physisches Gold und schüttet anfallende Erträge jährlich aus. Die Währungsabsicherung eliminiert Schwankungen des Dollar-Franken-Kurses und ermöglicht eine reine Partizipation an der Goldpreisentwicklung. Mit einer 1-Jahres-Performance von 45 Prozent und einer Volatilität von 16 Prozent bietet der Fonds eine direkte und kosteneffiziente Möglichkeit, vom Goldpreisanstieg zu profitieren, ohne sich um Lagerung oder Währungseffekte kümmern zu müssen.

Für Anleger, die auf die digitale Alternative setzen möchten, bietet sich der WisdomTree Physical Bitcoin an. Der ETN mit einem Volumen von 1.2 Mrd. Fr. bildet die Bitcoin-Preisentwicklung durch physisch hinterlegte Bitcoin ab und kostet lediglich 0.15 Prozent TER jährlich - deutlich günstiger als viele Konkurrenzprodukte. Die Kryptowährung legte im vergangenen Jahr um 84 Prozent zu, wobei die Volatilität mit knapp 44 Prozent erwartungsgemäss höher ausfällt als bei Gold. Das Produkt ist thesaurierend und ermöglicht einen regulierten Zugang zu Bitcoin, ohne dass Anleger selbst eine Wallet verwalten müssen. Besonders attraktiv: Die niedrige Kostenquote macht langfristige Investments effizienter, während die physische Besicherung maximale Transparenz bietet.

Als dritte Option empfiehlt sich der