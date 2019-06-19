Rio Tinto 53.64 CHF -1.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal von 5200 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese seien insbesondere bei Kupfer positiv ausgefallen, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.