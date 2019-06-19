Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
58.06CHF
-2.86CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
14.10.2025 16:22:44
Rio Tinto Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal von 5200 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese seien insbesondere bei Kupfer positiv ausgefallen, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/la/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Kaufen
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
60.00 £
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
50.59 £
|
Abst. Kursziel*:
18.60%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
