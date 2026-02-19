Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’052 1.3%  SPI 19’276 1.2%  Dow 49’174 0.8%  DAX 25’061 0.3%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’130 0.3%  Gold 5’147 -1.6%  Bitcoin 49’409 -1.2%  Dollar 0.7750 0.0%  Öl 71.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet
Nächster Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
Novo Nordisk-Aktie schwächer: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
FINANZ26 - Das B2B-Event der Schweizer Finanzwelt
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

47.78
CHF
1.78
CHF
3.87 %
16:34:03
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.02.2026 14:44:09

RWE Overweight

RWE
48.07 CHF 1.76%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten strategischen Vorschläge des Stromkonzerns an die deutsche Bundesregierung sollten am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren unterschätzten nach wie vor das Wachstumspotenzial von RWE im Zuge der Transformation im Energiesektor./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52.62 € 		Abst. Kursziel*:
14.03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.85%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten