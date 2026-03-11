RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dazu habe vor allem das Segment Versorgung und Handel des Stromkonzerns beigetragen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
55.00 €
|
Abst. Kursziel*:
0.00
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
54.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.26%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
10:04
|Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie (finanzen.ch)
|
11.03.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.03.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.03.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
09.03.26
|DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)