20.02.2026 11:20:23

RWE

RWE
47.19 CHF 0.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Unter den Energiekonzernen seien Solaria, Verbund, Fortum und Centrica für Gewinnschwankungen durch CO2-Preis-Veränderungen besonders anfällig./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
51.90 € 		Abst. Kursziel*:
5.97%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
51.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.01%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

