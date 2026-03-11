Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

49.59
CHF
2.23
CHF
4.71 %
11:51:11
SWX
12.03.2026 10:40:46

RWE Overweight

RWE
48.37 CHF -0.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die bis zum Jahr 2031 gesetzten Zielvorgaben seien glaubwürdig, schrieb Pavan Mahbubani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Es gebe Aufwärtspotenzial für die Marktschätzungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55.06 € 		Abst. Kursziel*:
3.52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.78%
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse