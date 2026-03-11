RWE 48.37 CHF -0.38% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die bis zum Jahr 2031 gesetzten Zielvorgaben seien glaubwürdig, schrieb Pavan Mahbubani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Es gebe Aufwärtspotenzial für die Marktschätzungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.