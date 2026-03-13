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16.03.2026 10:02:24

RWE Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Peter Crampton hob nach dem Strategieupdate am Freitag seine Prognosen für den Versorger. Die Aktie bleibe eine Top-Empfehlung, da sie starke Kurstreiber, Aufwärtspotenzial beim Kursziel, anhaltende Gewinndynamik und Chancen im Bereich Rechenzentren vereine./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.04 € 		Abst. Kursziel*:
8.70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.51%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
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13.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
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