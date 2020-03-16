RWE 33.49 CHF -0.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese hätten auf breiter Front die Erwartungen verfehlt, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Jahresprognosen aber habe der Energiekonzern bestätigt./rob/bek/la;

