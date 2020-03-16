|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 08:46:18
RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese hätten auf breiter Front die Erwartungen verfehlt, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Jahresprognosen aber habe der Energiekonzern bestätigt./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
34.19 €
|
Abst. Kursziel*:
14.07%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
34.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.60%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
10:06
|RWE schneidet schwächer ab als erwartet - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
09:39
|RWE-Analyse: Bernstein Research stuft RWE-Aktie mit Market-Perform ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:22
|RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet (AWP)
|
07:12
|RWE bleibt unter Konsenserwartungen - Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
13.08.25
|DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
12.08.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)