RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die fundamental stärkste Anlagegeschichte im Energiesektor habe Bestand, schrieb Olly Jeffery in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Jahreszahlen hätten die Erwartungen übertroffen, und die neuen mittel- bis langfristigen Ziele entsprächen weitgehend den Markterwartungen. Üblicherweise plane das Unternehmen konservativ - dies dürfte auch für die aktuellen Ziele gelten. Die erhofften neuen Ankündigungen zu Rechenzentren habe es nicht gegeben./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
55.46 €
Abst. Kursziel*:
-0.83%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
56.56 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2.76%
Analyst Name::
Olly Jeffery
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
