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LSE-Handel im Blick 12.08.2026 12:26:24

Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittwochmittag in Grün

Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittwochmittag in Grün

Beim FTSE 100 stehen die Signale am Mittwochmittag auf Stabilisierung.

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Am Mittwoch steht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0.09 Prozent im Plus bei 10’854.15 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.253 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 10’844.19 Punkten in den Handel, nach 10’844.19 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’859.52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’821.36 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0.431 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 10’497.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’265.32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der FTSE 100 9’147.81 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.07 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Endeavour Mining (+ 3.23 Prozent auf 43.18 GBP), Fresnillo (+ 2.85 Prozent auf 30.32 GBP), Barratt Developments (+ 2.51 Prozent auf 3.27 GBP), Melrose Industries (+ 1.90 Prozent auf 4.97 GBP) und Rolls-Royce (+ 1.80 Prozent auf 15.61 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Burberry (-2.91 Prozent auf 11.36 GBP), Marks Spencer (-2.89 Prozent auf 3.90 GBP), Tesco (-2.56 Prozent auf 4.50 GBP), IG Group (-1.73 Prozent auf 13.66 GBP) und J Sainsbury (-1.54 Prozent auf 3.39 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 13’048’791 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 307.060 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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