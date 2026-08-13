Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag stabil

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Rolls-Royce-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 15,45 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'805 Punkten steht. Bei 15,56 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,45 GBP nach. Bei 15,55 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 166'582 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,139 GBP.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,425 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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