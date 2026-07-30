Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Erhöhung der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 1870 Pence belassen. Der britische Triebwerkhersteller habe außergewöhnlich gut abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten positiv überrascht./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
18.70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.50 £
|
Abst. Kursziel*:
28.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.31%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
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|JP Morgan Chase & Co.
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|15.07.26
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