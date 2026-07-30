Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’411 -0.5%  SPI 20’294 -0.1%  Dow 51’908 0.6%  DAX 25’606 0.6%  Euro 0.9288 -0.5%  EStoxx50 6’343 1.5%  Gold 4’106 1.0%  Bitcoin 52’490 0.9%  Dollar 0.8061 -1.0%  Öl 89.5 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Logitech2575132Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kontron-Aktie im Minus: Keine Mehrheit für Ennoconn nach Übernahmeangebot
S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Plus500 Depot

Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

15.88
CHF
0.77
CHF
5.10 %
10:44:47
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.07.2026 14:30:59

Rolls-Royce Outperform

Rolls-Royce
15.88 CHF 5.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe mit dem ersten Halbjahr an seinen Trend der besser als erwarteten Zahlen angeknüpft, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Ausblick angehoben./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
14.48 £ 		Abst. Kursziel*:
10.48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
14.59 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9.65%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rolls-Royce Plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:30 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13:10 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen