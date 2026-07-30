Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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30.07.2026 14:30:59
Rolls-Royce Outperform
Rolls-Royce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe mit dem ersten Halbjahr an seinen Trend der besser als erwarteten Zahlen angeknüpft, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Ausblick angehoben./rob/mf/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
16.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
14.48 £
|
Abst. Kursziel*:
10.48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
14.59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.65%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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