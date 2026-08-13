Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Um 12:28 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 15,48 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'805 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,56 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,55 GBP. Zuletzt wechselten 938'706 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 34,17 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,139 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,425 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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